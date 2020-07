Nys wil Nederlandse hegemonie doorbreken in het veld: "Goed opleiden en het kan snel keren"

Het veldritseizoen begint pas over enkele maanden, maar Sven Nys zit niet stil. Deze week organiseert hij een trainingskamp voor jonge, beloftevolle veldrijdsters tussen 6 en 14 jaar.

Want naast Sanne Cant is het eenzaam op de Belgische veldrittop bij de vrouwen. Daarom wil Sven Nys er met het trainingskamp voor zorgen dat de Belgische dames in de toekomst kunnen strijden voor het hoogste schavotje. Nu is de winst nagenoeg altijd weggelegd voor een Nederlandse dame.

Maar Nys gelooft in de Belgische vrouwen. "We zien enorm veel potentieel", zegt hij aan Sporza. "Je moet ze onder elkaar opleiden. Als je ze tussen de jongens zet, is er nog te veel een drempel", neemt hij waar.

"Plezier boven ambitie"

"Als je 2 à 3 jaar voldoende aandacht besteedt aan het vrouwenveldrijden, kan het er in de toekomst helemaal anders uitzien", weet Nys. Maar toch is dat niet het doel van zijn trainingskamp. Hij wil de meisjes vooral plezier laten hebben.

"Op deze leeftijd moet je nog niet de ambitie hebben om topsporter te zijn. Het moet vooral plezant zijn zonder te veel druk. Talentvolle wielrensters komen vanzelf naar boven", besluit hij.