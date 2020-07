Trainingskamp in Andorra wordt belangrijk voor Egan Bernal: "ik wil zien waar ik sta"

Egan Bernal is gisteren, samen met de andere Colombiaanse topsporters, aangekomen in Europa. Bernal zal nu naar Andorra trekken waar hij met zijn ploeg een trainingskamp zal doen.

Voor Egan Bernal wordt het een belangrijke voorbereiding. Hij wil namelijk zien waar hij staat en op welk niveau de andere renners zitten. "We hebben al maanden geen competitieve wedstrijden meer gereden en dus wil ik zien waar ik sta", legde de Colombiaan uit in een interview bij AS.

"Na het trainingskamp wil ik genieten van de wedstrijden die voor de Tour de France op het programma staan. Daar kan ik zien welk niveau ik haal en hoe het niveau van onze concurrenten is", aldus Bernal.