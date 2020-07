UAE en Ineos zetten kanonnen klaar voor Ronde van Burgos

De Ronde van Burgos zal kunnen rekenen op een indrukwekkend deelnemersveld. Door het wegvallen van veel koersen, wordt de rittenkoers een ideale seizoensopener voor veel wielrenners.

Er waren al enkele grote namen bekend voor de 5-daagse rittenkoers in Spanje: Evenepoel, Majka, Landa, Mas, Valverde, Yates... Maar vanaf dinsdag mogen er twee grote ronde-winnaars aan toegevoegd worden.

Team Ineos

Team ineos zal namelijk met Giro-winnaar Richard Carapaz van start gaan in Spanje. De Ecuadoriaan is onlangs in Europa aangekomen en wil in oktober voor de tweede keer op rij de Giro winnen. Ook tweevoudig winnaar Ivan Sosa zal voor Team Ineos aan de start staan. Vervolledigen de selectie bij Ineos: Dunbar, Ganna, Sebastian Henao, Knees en Carlos Rodriguez.

UAE Emirates

Bij UAE zal Fabio Aru de kopman zijn in Spanje. De winnaar van de Vuelta van 2015 kende een paar ongelukkige jaren maar hoopt eindelijk terug te kunnen keren naar zijn niveau van weleer. Als het op sprinten aankomt, zal UEA Emirates beroep doen op Gaviria en Kristoff. De andere renners zijn: De la Cruz, Ardilla, Bystrom en Richeze.