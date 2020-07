Critérium du Dauphiné belooft voor heel wat spektakel te zorgen: supercols maken hun opwachting

Het Critérium du Dauphiné staat van 12 tot 16 augustus op het programma en de klassementsrenners zouden deze rittenwedstrijd wel eens kunnen zien als de ideale voorbereiding op de Tour de France.

De wielerfans hebben iets om naar uit te kijken, want het Critérium du Dauphiné zal van 12 tot 16 augustus voor heel wat spektakel zorgen. De klassementsrenners zullen zich namelijk kunnen uitleven in alle ritten.

Zo zullen er heel wat cols en supercols de revue passeren. Volgens Het Nieuwsblad moeten de renners in de tweede etappe over de Col de Porte en in de derde etappe over de Col de la Madeleine (de kant die ook in de Tour beklommen zal worden). Rit vier is de koninginnenetappe met onder meer een passage langs de Montée de Bisanne en tijdens de slotetappe moeten er nog acht cols beklommen worden.