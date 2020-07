Ook Cofidis geeft twee jonge renners een kans als stagiair

Cofidis zal in het najaar twee jonge renners een kans geven als stagiair. Het gaat om de 23-jarige Nicolas Prodhomme en de 22-jarige Enrico Zanoncello. Zij sluiten normaal gezien vanaf 1 augustus aan bij de wielerploeg.

Volgens Wielerflits zal ook Cofidis enkele jonge renners een kans geven om zich te bewijzen. De 23-jarige Nicolas Prodhomme en de 22-jarige Enrico Zanoncello zullen bij Cofidis vanaf 1 augustus een kans krijgen als stagiair.

Nicolas Prodhomme is een goede klimmer en hij werd onder meer al vierde in Il Piccolo Lombardia. Enrico Zanoncello is dan weer sterker in de sprint en won nog niet zo lang geleden de Coppa San Geo.