Problemen in de maak voor de Ronde van Burgos? Aantal coronabesmettingen in provincie in stijgende lijn

Met de Ronde van Burgos start volgende week dinsdag opnieuw een wielerwedstrijd, maar het is nog maar de vraag of het wel kan doorgaan. De organisatie maakt zich zorgen, want er zijn opnieuw heel wat coronabesmettingen in de provincie.

Volgende week dinsdag is het zo ver. Dan staat met de Ronde van Burgos één van de wedstrijden op de UCI-kalender op het programma. Toch is het nog maar de vraag of de rittenwedstrijd wel kan doorgaan. Volgens Het Nieuwsblad maakt de organisatie zich namelijk zorgen omdat de coronabesmettingen in de provincie in stijgende lijn gaan. Maandag waren er nog 19 bekende besmettingen in de laatste zeven dagen, maar op dinsdag waren het al 28 besmettingen.