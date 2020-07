RACESAFE boezemt Van Vleuten vertrouwen in: "Ik ben niet bang om te koersen"

Annemiek van Vleuten staat in het Baskenland voor haar eerste wedstrijd uit het tweede seizoensdeel. Kan het koersgebeuren wel veilig verlopen? Van Vleuten heeft er wel een goed oog in, want haar team laat niets aan het toeval over.

Dat heeft er ook mee te maken dat haar ploeg Michelton-Scott zelf een intern document heeft gemaakt, dat de naam RACESAFE meekrijgt, met bijvullende protocols om het voor iedereen veilig en gezond te houden. Zo zal het team zelf voldoende testen voorzien, heeft het een protocol opgemaakt om de handhygiëne te bewaren en worden selfies en het uitdelen van handtekeningen geweerd. Ook de interactie met de media zal er bij Mitchelton-Scott uiterst voorzichtig aan toegaan. "Het team doet een geweldige job gedaan om de veiligheid te verzekeren", oordeelt Annemiek van Vleuten. "De ploegdokters hebben dan dat document opgesteld. Zo is het minder een avontuur." STAP VERDER DAN UCI Bovendien zijn er zonder deze regels ook al ernstige maatregelen genomen in de koers. "Dat komt ook nog eens bovenop de UCI-protocollen. Met deze eigen reglementen gaan we nog een stap verder. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het veilig is om te koersen." Geen twijfel dus bij Van Vleuten voor aanvang van de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, die plaatsvindt op donderdag 23 juli. "We moeten voorzichtig blijven, een goede testing is ook een belangrijke voorwaarde, maar ik ben niet bang om te koersen."