OFFICIEEL: 21-jarige Belg rijdt vanaf 2021 in de WorldTour bij Lotto Soudal

Lotto Soudal geeft één van de jonge Belgische talenten de kans om zich vanaf volgend jaar te bewijzen bij de grote jongens. Sébastien Grignard stroomt door van de opleidingsploeg van Lotto naar de profploeg en tekende een contract voor twee seizoenen.

Bij de junioren behaalde de 21-jarige Grignard de Belgische titel op de weg en in het tijdrijden. Ook werd hij derde in het Europees kampioenschap tijdrijden. Ook bij de beloften haalde de jongeman uit Ghlin op het BK het podium.

In 2021 en 2022 zal hij dus te zien zijn in de WorldTour-ploeg van Lotto Soudal. Grignard heeft vooral aanleg voor het werk tegen de klok. "Ik ben meer dan blij met de overgang naar het World Tour Team. Ik had dit niet meteen verwacht. Nu popel ik om te tonen wat ik waard ben, en niet alleen in het tijdrijden. Eerlijk gezegd, ik ben gek van de Vlaamse koersen", beweert de neoprof in spe.

General Manager John Lelangue gelooft alvast in hem. "Grignard heeft talent. Zijn medische testen laten daar geen twijfel over bestaan. In het Development Team van Kurt Van de Wouwer toonde Grignard ook altijd de juiste instelling en was hij een perfecte team player. Nog voor aanvang van dit seizoen volgden we hem op van kortbij."