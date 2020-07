Sibiu Cycling Tour: kan iemand iets beginnen tegen Bora?

In Roemenië start donderdag de Sibiu Cycling Tour. In de wielerpodcast 'Kop over Kop' van Eurosport, werd de Roemeense rittenkoers nog omschreven als een zwaar onderschatte koers.

De Sibiu Cycling Tour is aan zijn 10e editie toe, maar een echte feesteditie zal het niet worden vanwege het coronavirus. Normaal gezien zouden Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix aan de start staan, maar het coronarisico was volgens de ploeg te groot. Wel aan de start: WorldTour-ploegen BORA-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation. Grootste naam aan de start Maar de grootste naam aan de start rijdt niet voor een WorldTour-ploeg, zelfs niet voor een procontinentale ploeg. Nee, de grootste naam start voor het continentale Meridiana Kamen Team. En over wie gaat het? Over de 48-jarige Davide Rebellin. Jawel, de Italiaan koerst nog steeds. Vooral in 2004 werd hij wereldberoemd toen hij op één week tijd Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. Op zijn 48e zullen we de heuvelspecialist echter niet al te veel vooraan moeten verwachten. Grootste kanshebber(s) Er worden 5 etappes gereden, één proloog, één klimtijdrit van 12.5 km, één heuvelachtige etappe, één bergetappe met aankomst bergop en één vlakke etappe. Het lijkt er dus op dat de klimmers zullen strijden voor de eindoverwinning. Dan moet er vooral gekeken worden naar de selectie van BORA. De Duitse formatie start namelijk met de Oostenrijkers Patrick Konrad en Gregor Mühlberger. Maar BORA lijkt alle etappes wel te willen winnen. Voor de vlakke laatste etappe hebben ze namelijk spurtbom Pascal Ackermann mee. De Duitser zal het dan wel moeten afleggen tegen Rudy Barbier, Pelucchi en thuisrijder Eduad Grosu.