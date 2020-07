Duo van Bora-Hansgrohe jubelt: "Een perfecte dag" en "We wachtten op tactische fout van anderen'

De eerste rit in lijn sinds corona: ze zullen er bij Bora-Hansgrohe nog lang over spreken. Ze hadden het vooraf niet beter kunnen uittekenen: Konrad en Mühlberger die op de slotklim wegrijden en samen over de streep komen. Allebei hadden ze iets om fier op te zijn.

Patrick Konrad neemt de leiding in het klassement over. "Ik vond het een leuke ervaring om voluit te gaan op de laatste klim", beweerde de Oostenrijkse kampioen na de rit. "We wachtten op een tactische fout van de anderen en dan trokken we de gashendel open. We konden een kloof slaan en uiteindelijk de overwinning behalen."

Die overwinning, de ritzege, ging naar Gregor Mühlberger. "Het is geweldig om een ploegmaat in de leiderstrui te hebben. Eerste en tweede eindigen in de rit, dat maakt er een perfecte dag van. Deze rit winnen geeft me motivatie voor de rest van de koers en de rest van het seizoen."

TEAMWORK

Teamwork bleek het cruciale element in deze coup van Bora-Hansgrohe. "Patrick en ik werkten goed samen op de laatste klim", zegt Mühlberger. Konrad betrok ook de andere ploegmaats bij de vreugde. "Dank aan het hele team voor het harde werk."