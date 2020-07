Meurisse duidt zichzelf aan als grote troef huidig team en lonkt nog naar WT: "Ben één van de enigen die kan winnen"

Zijn ambitie zorgt ervoor dat Xandro Meurisse zijn zinnen blijft zetten op een overstap naar de WorldTour. Ook ingegeven door wat hij vaststelt als hij rondom zich heen kijkt. Meurisse denkt dat hij één van de weinige renners is bij Circus-Wanty Gobert die het in zich heeft om te winnen.

"Het aantal renners die winnen bij onze ploeg is beperkt", zegt Meurisse in een gesprek met Direct Velo. "We zijn vaak goed gepositioneerd, maar het is moeilijk om als ploeg volledig voor iemand te rijden, als je niet 100 procent zeker bent dat je kan winnen."

In finales van wedstrijden kijkt de ploeg dus vaak in de richting van Meurisse. "Ik ben één van de enigen die kan winnen. De druk ligt dus op mij, maar dat ligt me wel. Alle details zijn belangrijk en dat motiveert de ploegmaats", maakt hij zich sterk.

NIET AANGENAAM VOOR DE PLOEG

Toch is het nog altijd zo dat Meurisse na dit seizoen andere oorden wil opzoeken. "Ik weet wat ik wil. Mijn ambitie is om naar de WorldTour te gaan. Het is niet aangenaam voor de ploeg om dat te horen, maar langs de andere kant heeft het ook geen zin dat ik tegen Jean-François Boulart (manager van Circus-Wanty Gobert, red.) zeg: "misschien, misschien.""