RCS kiest dan toch niet voor Palermo als Giro-startplaats en maakt details over eerste ritten bekend

Remco Evenepoel weet waar hij naartoe trekt om op 3 oktober te proberen in de Giro het roze te veroveren. Dat moet gebeuren in Palermo, al is die stad niet de startplaats van de Giro. Die eer is weggelegd voor Monreale.

Nadat bekendgeraakte dat de Ronde van Italië dit jaar niet in Hongarije kon starten, ontstond al snel het plan om in Sicilië van start te gaan en kwam Palermo in beeld als startplaats. Sinds begin deze maand deed het bericht de ronde dat Palermo dan toch niet de startplaats zou worden en dat bevestigt RCS Sport nu ook in een persbericht.

'FASCINERENDE EN SPECTACULAIRE PASSAGE IN SICILIË'

"We hebben een Grande Partenza in Monreale", klinkt het. De tijdrijders kunnen meteen een gooi doen naar de roze trui, want de Giro begint met een 16 kilometer lange tijdrit van Monreale naar... Palermo. "Nog drie andere ritten zullen de schoonheid van Sicilië tonen aan de wereld. Het is een fascinerende en spectaculaire manier om de 103de Corsa Rosa in te zetten."

Het parcours voor de eerste vier etappes is vastgelegd. Op dag 2 staat er een rit van Alcalo naar Agrigento van 150 kilometer op het programma. Deze afstand zullen de renners ook afleggen op 5 oktober tussen Enna en Etna. Het slotstuk van de passage in Sicilië is de etappe van Catania naar Villafranca van 138 kilometer.