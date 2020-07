Stybar blikt terug op stage in Val di Fassa: "Iedereen enthousiast, klaar om aan tweede deel van seizoen te beginnen"

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn stage in Val di Fassa afgesloten. Zdenek Stybar heeft er in elk geval een goed gevoel aan overgehouden. Zowel over de groepssfeer als de kwaliteit op sportief gebied is de Tsjech tevreden. Op naar de koersen nu maar.

"Het was geweldig om iedereen te zien in Val di Fassa. Het is altijd leuk om samen te trainen. Het is een lastige stage geweest, goed op vlak van kwaliteit en kwantiteit. Iedereen was enthousiast over de wegen en de beklimmingen", beweert Stybar.

We zijn goed in vorm nu

Corona heeft vele nadelen, maar nu kon er wel eens op stage gegaan worden in de zomer in Italië. "Het was leuk om nieuwe plekken te ontdekken. We zijn goed in vorm nu en klaar om aan het tweede deel van het seizoen te beginnen."

De renners van Deceuninck-Quick.Step zullen nu opgedeeld worden in drie groepen, om binnenkort deel te nemen aan de Ronde van Burgos, de Heistse Pijl en de Strade Bianche.