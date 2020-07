Throwback Tour de France 2019: Europees kampioen haalt het in etappe waarin vluchters vrijgeleide krijgen

Op 24 juli 2019 stond in de Tour de France een heuvelachtige rit op het programma. Het peloton nam een rustdag en dus kregen de vluchters een vrijgeleide. Europees kampioen Matteo Trentin was uiteindelijk de sterkste.

De wedstrijd kwam al vroeg op gang, want al snel was er een kopgroep gevormd met 34 renners. Het werd snel duidelijk dat de strijd om de ritzege tussen deze renners zou gaan, want met onder meer Van Avermaet, Mollema, Teuns en Trentin was er heel wat mooi volk mee.

De Italiaan Matteo Trentin ging in het slot op het juiste moment in de aanval en niemand kon volgen. Hij zou ook niet meer in de problemen komen en dus was Trentin de winnaar van de 17de etappe. De Deen Kasper Asgreen werd tweede en Greg Van Avermaet moest tevreden zijn met de derde plaats. Julian Alaphilippe bleef leider met 1 minuut en 35 seconden voorsprong op de Brit Geraint Thomas.