Vincenzo Nibali in de wolken na aankondiging over Giro: "Ik kan amper wachten!"

Vincenzo Nibali gaat één van de renners zijn om in de gaten te houden tijdens de Giro dit jaar. Als tweevoudig winnaar hoopt de 35-jarige ancien nog eens op het podium te staan. De eerste etappes mogen voor hem alvast geen probleem worden.

Die worden immers gereden op Sicilië, op wegen die Nibali erg goed kent. RCS Sport heeft dit officieel bevestigd. Uiteraard is Nibali daar erg tevreden mee en dat blijkt ook uit zijn reactie op Twitter. "Het is nu officieel, de Giro zal starten met vier etappes in mijn eigen regio."

Voor de Haai van Messina is het nu al uitkijken naar de start van de Giro op 3 oktober. "Ik kan amper wachten!" Gezien de meeste ronderenners opteren voor de Tour, hoort Nibali zeker opnieuw bij de favorieten in het klassement. Vorig jaar werd Nibali tweede in de Giro, achter Carapaz. De laatste zes keren dat Nibali de Giro uitreed, stond hij ook op het podium.