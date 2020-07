Wout van Aert dolt met Oliver Naesen op Twitter: "Is dit een quote van Naesen?"

Gisteren werd het parcours van het BK voorgesteld. Het lijkt een zware wedstrijd te worden en renners moeten onder meer veertien keer over de Tiegemberg. Deze plaats brengt slechte herinneringen naar boven bij Oliver Naesen.

De Tiegemberg komt ook aan bod in de E3 Harelbeke en vorig jaar gaf Naesen aan dat, als je daar moet passen, je beter stopt met koersen. Die uitspraak is ontploft in zijn gezicht, want Naesen moest toen zelf passen op de Tiegemberg.

Patrick Lefevere liet zich uit over het BK en hij gaf mee dat de Tiegembrug na de Tour niet meer dan een brugje zal zijn (u kan het HIER nog eens lezen). De uistpraak van Lefevere doet Wout van Aert dan weer denken aan de uitspraak van Naesen. "Is dit een quote van Naesen?" Oliver Naesen kon de grap wel smaken. "Ik kan mij niet herinneren dat ik óóit iets over den Tiegemberg gezegd heb", aldus de renner van AG2R La Mondiale.

Is dit een quote van @OliverNaesen ? ūü§™ https://t.co/Oq5SyFWBUQ — Wout van Aert (@WoutvanAert) July 23, 2020