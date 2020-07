Ackermann verwijst na ritzege naar dosis pech die Bora-Hansgrohe moest trotseren

Pascal Ackermann heeft zijn rekening uit het tweede seizoensdeel al geopend. Zo blijft Bora-Hansgrohe domineren in de Sibiu Cycling Tour, al gebeurt dat niet zonder slag of stoot. In de tweede etappe bleef de Duitse ploeg alleszins niet van pech gespaard.

"Ik ben heel blij om bij mijn terugkeer naar de koers te kunnen winnen. Al is niet alles volgens plan gegaan", verwijst Ackermann naar bepaalde omstandigheden. "Mijn lead-out man Rudi Selig viel 25 kilometer voor de finish en Patrick Konrad had een lekke band op de laatste klim. Ondanks deze pech konden we onszelf weer bij mekaar rapen en de rit winnen." De sprint was ongelooflijk hectisch Op het einde moest Ackermann het natuurlijk nog zien te klaren in de spurt. "De sprint was ongelooflijk hectisch. Weinig ploegen hadden leadouts. Het was niet onmiddellijk duidelijk op wiens wiel ik moest zitten. Ik besloot uiteindelijk om het achterwiel van Grosu te nemen." Dat bleek dan toch de juiste beslissing te ziijn. "Ik lanceerde mijn sprint 300 meter voor de finish, het pakte perfect uit."

