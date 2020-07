Arkéa-Samsic verbonden aan veldritploeg van Steve Chainel en hoopt de 'nieuwe Alaphilippe' te vinden

Steve Chainel zorgt al jarenlang mee voor de Franse vertegenwoordiging in het veldrijden. In 2018 werd hij voor het laatst nationaal kampioen. Alleen is het niet simpel om voor zijn eigen ploeg alles rond te krijgen. Wegploeg Arkéa-Samsic schiet hem ter hulp.

Chainel zette zelf veldritploeg Chazal-Canyon op. Vanaf volgend jaar zal die ploeg verbonden zijn aan wegploeg Arkéa-Samsic. Emmanuel Hubert, de manager van Arkéa-Samsic, geraakte overtuigd om zich achter het veldritteam te scharen na een gesprek met Chainel vorig jaar. "Ik begreep dat hij moeite had om de eindjes aan mekaar te knopen", aldus Hubert in La Télégramme. LEGENDRE-CHAZAL Met de Legendre Group werd een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Dat is een sponsor die ook al verbonden is aan Arkéa-Samsic. Het veldritteam zal in 2021 dus Legendre-Chazal heten. Chainel zal zelf als crosser het grote uithangbord blijven. "In het begin zag ik hem eerder als de man om de structuur van de ploeg te managen. Hij heeft al een mooie leeftijd. Maar hij heeft nog altijd goesting om te blijven koersen", zegt Hubert over de 36-jarige Chainel. "Deze ploeg staat ons toe om ook naast het wegwielrennen te werken met talentvolle jongeren. Wie weet vinden we wel de 'nieuwe Alaphilippe.'"