Hegemonie van Groupama-renner Ludvigsson na drie jaar gestuit, 21-jarig talent haalt het met 16 seconden verschil

Tobias Ludvigsson van Groupama-FDJ was de voorbije jaren in het tijdrijden altijd te herkennen aan zijn trui van Zweeds kampioen. Die mag hij nu niet langer dragen. Hij deed nochtans een gooi naar een vierde trui, maar de jonge Jacob Ahlsson ging nog sneller.

In Lekyrd werd het Zweeds kampioenschap tijdrijden gehouden. Dat was de vorige drie jaar gewonnen door Tobias Ludvigsson en die vertrok ook deze keer als grote favoriet op het parcours van 32 kilometer. Drie renners toonden zich een klasse sterker dan de rest: Ahlsson, Forssell en Ludvigsson.

AHLSSON BLIJFT VLOT ONDER DE 39 MINUTEN

Tussen hen bleven de verschillen beperkt. Luvdigsson zette wel nipt een betere tijd neer dan Forssell, maar geraakte niet aan de tijd van Ahlsson. Die legde de tijdrit af in 38 minuten en 35 seconden en was zo 16 seconden sneller dan Ludvigsson. Ahlson had 19 seconden minder nodig dan Forssell om het kampioenschap af te leggen.

Zo is er dus een wissel van de macht in Zweden wat het tijdrijden betreft. Uitkijken of we van de nog maar 21-jarige Ahlsson nog meer moois te zien krijgen in de toekomst.