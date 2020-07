Leknessund klopt renner van Jumbo-Visma en heeft op 21ste al tweede Noorse tijdrittitel beet

Het Noorse tijdritkampioenschap is een strijd tussen jonge talenten geworden. Andreas Leknessund mocht zijn titel verdedigen en deed dit met verve. Meer zelfs, hij vlamde naar een nieuwe titel, terwijl er toch concurrentie was van Tobias Foss.

Dat is met zijn 23 lentes ook nog een jonge kerel en Jumbo-Visma heeft hem zeker niet voor niets in dienst. Foss zette ook een goede tijd neer in Langangen. Leknessund toonde echter hoezeer hij gespecialiseerd is in het werk tegen de klok en deed nog 15 seconden beter.

Goud voor Leknessund dus en zilver voor Foss. Zij staken er met hun tweeën wel bovenuit. Waerenskjold was 'best of the rest' en pakte het brons. Hij deed er wel 1 minuut en 4 seconden langer over dan de nieuwe, oude kampioen om het 35 kilometer lange parcours af te leggen.