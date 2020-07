Selecties stromen binnen voor Ronde van Burgos: Yates en Landa mogen zich tonen bergop, ook Cavendish rijdt mee

Steeds meer teams zijn klaar om aan de Ronde van Burgos te beginnen. Grote namen als Simon Yates komen daar in actie.

Mitchelton-Scott zal aantreden met een team vol talentvolle klimmers. Met onder andere voormalig Vueltawinnaar Simon Yates, Esteban Chaves die tweemaal op het podium stond in een grote ronde, Jack Haig die dit jaar al won in de Ruta del Sol en ook Mikel Nieve en Lucas Hamilton kunnen een aardig stukje bergop rijden.

Alex Edmondson geeft het team een optie voor de sprintersetappes en ook Chris Juul-Jensen gaat mee. Al zal Mitchelton-Scott dit toch vooral bekijken als een eerste test met het oog op de grote ronde, met name dan voor Yates en Chaves.

Bahrein-McLaren trekt met één vooruitgeschoven kopman naar de Ronde van Burgos en dat is Mikel Landa. De rest van de ploeg tijdt grotendeels in zijn steun, al is ook Mark Cavendish een opvallende aanwezige in de selectie. De Brit kan zich misschien nog eens smijten in een vlakke rit als hij zich goed voelt.

Voorts komen ook Pello Bilbao, Damiano Caruso, Eros Capecchi, Marco Haller en Heinrich Haussler aan de start voor Bahrein-McLaren. CCC kondigde ook recent zijn selectie voor de rittenkoers aan en trekt vooral de kaart Trentin. Lees er HIER meer over. Ook NTT heeft zopas bekendgemaakt met welke renners het gaat deelnemen.

⚡️And we're back!⚡️



Here it is, our full team to start @VueltaABurgos.⤵️



We want to wish @BarberoCbc well as he misses out due to a broken hand but extend a warm welcome back to racing for @nich_dlamini!



✍️Full details: https://t.co/Wkwgs7sdux#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/OgM5wb8l22

— NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) July 25, 2020