Trentin kopman bij terugkeer van CCC naar de koersen en wil meteen overwinning meepikken

Ook bij CCC maken ze zich stilaan op voor het tweede seizoensdeel. Matteo Trentin en niet Greg van Avermaet zal de kopman zijn bij de eerstvolgende koers waar de ploeg aan meedoet, de Ronde van Burgos. De Italiaan hoopt toch al meteen een ritzege te kunnen binnenhalen.

"Mijn training in de periode zonder koers is vlot gegaan", laat Trentin weten. "Ik voel me goed, ik denk dat mijn vorm goed genoeg is om voor een etappezege te gaan. Er is een goede combinatie van van alles in de Ronde van Burgos, met drie sprintritten en twee bergritten."

WARME TEMPERATUREN

Trentin kijkt dus wel uit naar de rittenkoers, die er ook moet toe dienen dat hij in volgende wedstrijden goed voor de dag kan komen. "De koers zal een eerste stap zijn ter voorbereiding van de rest van het seizoen. Het is ook belangrijk voor mij om in de warme temperaturen te koersen in Spanje, om gewend te geraken aan de hitte die we zullen ervaren in Milaan-Sanremo."

Naast Trentin rijden ook nog Patrick Bevin, Victor de la Parte, Kamil Gradek, Kamil Malecki, Szymon Sajnok en Attila Valter de Ronde van Burgos voor CCC.