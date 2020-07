📷 Wens van Ben Hermans uitgekomen: renner maakt geboorte van tweede kindje mee

Ben Hermans vertelde onlangs immers te hopen dat de geboorte niet zou plaatsvinden terwijl hij aan het koersen zou zijn in de Ronde van Burgos. Ben kan nu nog even genieten van zijn gezinsgeluk, vooraleer maandag met een gerust hart naar de Ronde van Burgos te vertrekken.

Ben en An hebben al een kindje, ook een dochtertje, met de naam Julia. Ook zij is duidelijk erg blij dat ze nu een zusje heeft.

TEAM ISN is SO excited to welcome NINA HERMANS - less than a day old - as the newest member of our family 👪.

Congrats 👏 Mom An, Dad @hermansben and sister Julie! pic.twitter.com/mWUmPGtPCK