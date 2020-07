'Garmin gehackt en moet 10 miljoen dollar betalen om data terug te krijgen'

Garmin was van 2008 tot 2015 één van de belangrijke sponsors in het profwielrennen. Eerst als hoofdsponsor en het laatste jaar als cosponsor van de ploeg die nu EF Pro Cycling heet. Als navigatiespecialist is het nog altijd aanwezig in de wielerwereld, maar het zit wel met een stevig probleem.

Volgens verschillende media is Garmin getroffen door een aanval van hackers met een gijzelsoftware. Garmin zou dus gehackt zijn en het financiële blad Forbes meldt dat de hackers 10 miljoen dollar vragen om de digitale gijzeling te beëindigen en de data terug te geven. ALLE DIENSTEN PLAT Dat komt overeen met iets meer dan 8,5 miljoen euro. Alle diensten van Garmin liggen ondertussen plat. Zo is het bedrijf zelfs niet telefonisch of per e-mail bereikbaar. Ook een deel van de productielijn in Taiwan zou stilgelegd zijn. Garmin gaat voorlopg niet in op het verhaal rond de hacking. Volgens het Amerikaanse bedrijf ligt de huidige storing aan een onderhoudsbeurt.