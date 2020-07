Heistse Pijl komt plots op de helling te staan: "Niet zeker dat die koers gereden zal worden"

De Heistse Pijl moet de eerste officiële koers in België worden sinds corona, maar het is plots niet helemaal zeker of dat wel het geval zal zijn. Dat heeft alles ta maken met het advies van de Vlaamse overheid aan de Veiligheidsraad betreffende sportwedstrijden.

Dat advies is immers om vanaf maandag 27 juli geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden. Daardoor is het plots onzeker of de Heistse Pijl wel kan plaatsvinden op 1 augustus, zoals dat voorlopig nog voorzien is. Dat laat Frank Glorieux, voorzitter van Cycling Vlaanderen, weten aan Sporza.

OVERLEG OVER VERANTWOORDELIJKHEID

Het is nu uitkijken naar wat er precies maandag op de Nationale Veiligheidsraad zal beslist worden. Sowieso gaan de wielerfederaties na afloop met elkaar in overleg. "Het overleg zal vooral gaan over verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op medisch vlak", aldus Glorieux. "Wat met stewards? Wat met bonnetjes?"

Volgens Glorieux kan momenteel dus niet gegarandeerd worden dat de Heistse Pijl zal doorgaan. "Het is niet zeker dat die koers gereden zal worden."