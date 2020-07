Sportpsycholoog Jef Brouwers geeft zijn kijk op mishandelde atleten: "Niemand wordt graag onrespectvol gecoacht"

Sportpsycholoog Jef Brouwers heeft al vaak met renners van Deceuninck-Quick.Step samengewerkt en ook al vroeger toen de ploeg nog anders noemde. Eén van de actuele thema's uit een andere sport houdt Brouwers ook bezig.

Gerrit Beltman, ex-coach van voormalig Belgisch topturnster Aagje Vanwalleghem, gaf onlangs toe turnsters te mishandeld hebben. Het heeft een lawine aan getuigenissen losgemaakt die erop wijst dat hij lang niet de enige trainer is in de sportwereld die atleten mishandelt of mishandeld heeft.

Atlete Eline Berings reageerde op het verhaal op Twitter met een oproep tot een positieve coaching en ook Jef Brouwers wilde er iets over kwijt. "Ik voeg er aan toe: connecteer met respect zoals vandaag in de topsport Gymfed, agerend als één geheel. Positieve evoluties zijn niet alleen mogelijk, maar kunnen ook."

Ik voeg er aan toe: connecteer met respect zoals vandaag in de topsport Gymfed, agerend als één geheel. Positieve evoluties zijn niet alleen mogelijk maar kunnen ook. Niemand wordt graag onrespectvol gecoacht, in geen enkele sport of waar ook. — Jef Brouwers (@jefbrouwers) July 26, 2020

In de gymnastiek blijkt het een geregeld voorkomend probleem te zijn, maar ook andere sporten kregen al eens een negatief rapport qua mentale en fysieke agressie van begeleiders. "Niemand wordt graag onrespectvol gecoacht, in geen enkele sport of waar dan ook", aldus Brouwers.