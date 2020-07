Sprinter van Deceuninck-Quick.Step hoopt dat stage rendeert: "Eén van de stages waar ik het meest van genoten heb"

Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze er op hoogtestage alles aan gedaan om de troepen klaar te stomen voor het tweede seizoensdeel. Sam Bennett hoopt alvast dat de ploeg daar in de wedstrijden de vruchten van kan plukken. Zelf vond hij het één van de meest geslaagde stages ooit.

Dat steekt de Ierse sprinter niet onder stoelen of banken. "Het was zeker één van de hoogtestages waar ik het meest van genoten heb. Het voelde alsof het vliegensvlug voorbij was", aldus Bennett. "Val di Fassa is een fantastische plek."

WANDELTOCHTEN

Vanwege het terrein waar de renners van Deceuninck-Quick.Step op konden trainen, maar dat is niet de enige reden. "De wegen en de landschappen waren geweldig. Je zou er ook geweldige wandeltochten kunnen doen als je de tijd hebt."

Nu nog afwachten of Bennett en zijn maats ook in de koers voordeel halen uit deze hoogtestage. "Al bij al was het een geweldige stage. We deden uitstekend werk. Hopelijk zal dat ons bijstaan in de komende weken."