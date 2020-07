Zware tol na Baskische eendagskoers: sleutelbeenbreuk voor Nederlandse Ensing en voor Australische renster

De koers is nog maar net hervat of daar zijn de eerste zware blessures opgedaan in wedstrijden al. In het vrouwenpeloton liggen Janneke Ensing en Lauren Kitchen in de lappenmand. Beide rensters braken hun sleutelbeen in de Clasica Femenina Navarra.

De Baskische eendagskoers was de tweede wielerwedstrijd sinds corona op de vrouwenkalender. Annemiek van Vleuten reed naar de overwinning, maar haar landgenote Janneke Ensing beleefde er veel minder plezier aan. Ensing - dit jaar ook uitkomend voor Mitchelton-Scott - moest geopereerd worden aan haar sleutelbeen. Ook bij Lauren Kitchen werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld. Kitchen is een Australische die rijdt voor FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Er volgt nu een periode van een lang herstel. Die eerstvolgende wielerwedstrijd is nog niet voor meteen.