Ag2R zet in op kasseiklassiekers: 'Jungels gelinkt aan Franse formatie'

AG2R La Mondiale heeft zijn zinnen gezet op een sterke voorjaarsploeg. Eerder werd Greg Van Avermaet gelinkt aan de Franse formatie, nu is het de beurt aan Bob Jungels.

Patrick Lefevere gaf eerder al toe dat Jungels bij twee ploegen meer kan verdienen dan bij hem de komende seizoenen. Een van die ploegen is AG2R La Mondiale volgens de Franse wielersite Le Dauphiné.

Bij AG2R vertrekken mogelijk hun twee klassementsrenners. Bardet gaat mogelijk naar Team Sunweb, Latour naar Total Direct Energie. Het vertrek van die renners maakt budget vrij voor een andere toprenner zoals Jungels en Van Avermaet.

Al zullen ze bij AG2R ook op zoek zijn naar een nieuwe klassementsman. Als Franse ploeg kan je moeilijk aan je sponsor uitleggen dat je de Tour de France even links laat liggen, ookal is het om voor winst te gaan in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.