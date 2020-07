Benoot klaar om voor tweede keer te winnen in Strade Bianche

Tiesj Benoot kijkt reikhalzend uit naar 1 augustus, de dag dat het WorldTour-peloton zich opnieuw op gang trekt met de Strade Bianche. In 2018 was hij al eens de beste in zijn favoriete koers. En hij zou zaterdag graag opnieuw winnen.

Al is het voor Benoot moeilijk om in te schatten waar hij staat tegenover de concurrentie. "De cijfers wijzen in de goede richting, maar ik heb de andere renners ook al even niet meer in actie gezien. Het voelt aan alsof het opnieuw het openingsweekend is", zegt Benoot bij Sporza. "Ik heb er zin in en wil graag winnen, maar dan moet alles meezitten. Het zal een andere editie worden met andere temperaturen dan in maart", weet hij. "Opnieuw stoppen zou frustrerend zijn" Het coronavirus is opnieuw aan een opmars bezig in Europa, dat ziet Benoot ook. Hij hoopt dan ook dat het wielerseizoen uitgereden kan worden. "Het kan snel veranderen. Het zou snel weer gedaan kunnen zijn met koersen", beseft hij maar al te goed. "Het zou frustrerend zijn als er opnieuw een competitiestop is, maar ik probeer er niet te veel aan te denken", besluit de renner van Team Sunweb.