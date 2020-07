BORA-Hansgrohe kampioen van de heropstart

Het peloton heeft zich nog maar net op gang getrokken, maar BORA heeft al veel bloemen ontvangen. De ploeg heeft 6 koersdagen gereden sinds de heropstart en heeft al 5 etappes gewonnen.

Sibiu Cycling Tour

In de Sibiu Cycling Tour begon Bora aan het tweede deel van het seizoen, een meerdaagse rittenkoers in Roemenië. In die rittenkoers won BORA maar liefst 4 van de 5 etappes én de eindoverwinning.

De twee massasprinten waren voer voor sprinter Pascal Ackermann, de aankomst bergop voor klimmer Gregor Mühlberger en ook de klimtijdrit was voor Mühlberger. Bij een zegestand wordt ook rekening gehouden met eindoverwinningen en die was in de Sibiu Cycling Tour uiteraard ook voor Mühlberger.

Enkel in de proloog moest BORA de zegeruikers afstaan. De tijdrit van 2,5 kilometer door de straten van Sibiu werd gewonnen door Niko Holler van Bike Aid.

Vuelta a Burgos

In de Vuelta a Burgos was de eerste etappe ook spek naar de bek voor de Duitse formatie. Al was het een Oostenrijker die de winst pakte voor de Duitse ploeg: Felix Grossschartner. Hij was de beste puncher op een pittige slotklim in Spanje. Hij liet Joao Almeida en Alejandro Valverde achter zich.

Zegestand

In de algemene zegestand heeft BORA nu 11 overwinningen gepakt, ze hebben in een week tijd hun totale aantal dus meer dan verdubbeld. En dan moet kopman Peter Sagan zijn eerste koers zelfs nog rijden.

De zegestand wordt uiteraard aangevoerd door Deceuninck-Quick.Step met 15 overwinningen.