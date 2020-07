Evenepoel viel meteen op in Ronde van Burgos: "Maar was niet het plan om solo te gaan"

Overal waar hij start, laat hij zich opmerken: ook in de Ronde van Burgos. In de eerste etappe probeerde hij het vanaf 50km solo en eindigde hij als 10e.

Remco Evenepoel deed achteraf zijn relaas over de eerste etappe. Een etappe die meteen spectaculair verliep met waaiers. "We zaten met een héél sterke groep in de eerste waaier. Valverde en ik waren de enige renners vooraan in die groep van 14 die ook favoriet waren voor het algemene klassement. Ik had verwacht dat we met die groep naar de finish zouden rijden. Trek-Segafredo was met 6 renners mee maar ze ontploften op hetzelfde moment...", vertelt Evenepoel.

Dus ging het 20-jarige talent maar alleen op zoek naar de overwinning. "Dat was alleszins niet de bedoeling. Ik wou op dat klimmetje op derde categorie aanvallen en twee of drie man meenemen om naar de finish te rijden, maar ik had pech en ging alleen. Dus dan heb ik maar beslist om te stoppen met rijden want de slotklim was nog lastig en de komende dagen ook nog.