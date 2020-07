Heistste Pijl wil ondanks lockdown gewoon doorgaan: "Hebben er alles aan gedaan om wedstrijd coronavrij te maken"

De Heistste Pijl moet het wielerseizoen op gang trekken, maar na de strenge maatregelen in Antwerpen dreigt de wedstrijd in het water te vallen. Niet als het van de organisatie hangt.

De Heistse Pijl start en komt aan binnen de provincie Antwerpen, waar maandagavond werd beslist een strenge lockdown in te voeren. Toch wil de organisatie van de wedstrijd niet weten van annuleren. "Het is belangrijk voor het Belgische wielrennen dat deze wedstrijd kan plaatsvinden", vertelt Jef Van den Bosch.

"We blijven positief. We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd coronavrij te houden. Het hele peloton zal getest worden en niemand met corona zal aan de start komen. Maar het is het lokale bestuur dat beslist."

Ook voor fans gelden er aangepaste regels. "Iedereen die aanwezig is, wordt geregistreerd voor contact tracing. En de fans op de openbare weg zullen moeten voldoen aan de vooropgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad. Wij hebben voldoende mensen om dat te controleren."