Lampaert plaagt Campenaerts: "Ik heb meer koersinzicht dan hem"

Yves Lampaert heeft zich bij de Podcast 'De Koers is van ons" van Het Nieuwsblad uitgelaten over Victor Campenaerts. De twee kennen elkaar redelijk goed en Lampaert weet dat Campenaerts hier en daar "een autistisch kantje heeft."

Het gesprek bracht zich op gang toen Lampaert moest kiezen tussen Campenaerts en Wiggins. "Met alle respect voor Campie, maar Wiggins is een andere klasse", zegt Lampaert meteen.

Koersinzicht

"Wat ik meer heb dan Campie?", vervolgde Lampaert. "Koersinzicht!", klinkt het met een knipoog. "Maar Ik heb veel respect voor hem. Hij is misschien licht autistisch maar haalt wel alles uit zijn carrière. De uitspraak 'Gek of geniaal' klopt wel bij hem. Hij is 300% voor zijn vak bezig en experimenteert veel", is het respect groot.

Maar het Youtube-kanaal van Victor Campenarts krijgt geen views van Lampaert. "Het is chapeau dat hij het doet, maar ik heb al verhalen gehoord... Het is soms een beetje genoeg voor mij", lacht hij.