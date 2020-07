Ben Hermans meteen 2 ploegmaats kwijt ondanks negatieve test op corona: "Het is belachelijk"

Nog voor de start van de Ronde van Burgos, werd de ploeg van Israel Start-Up Nation al gedecimeerd van 7 naar 5 renners. Door een positieve coronatest van een niet-geselecteerde renner, moesten er twee anderen thuisblijven.

De positief geteste Omer Goldstein moest niet starten in de Ronde van Burgos, dus hij moest gewoonweg thuis in quarantaine gaan. Meteen na zijn test is de rest van de ploeg ook opnieuw getest. Die was bij iederen negatief, maar de resultaten van Einhorn en Dowsett kwamen te laat binnen. De ploeg wou geen risico nemen en heeft de twee renners uit de koers geweerd omdat er nog geen utislag was van hun coronatest.

"Het is een beetje belachelijk", antwoordt Ben Hermans in Het Nieuwsblad. "Vooral een stomme situatie. Komen die resultaten een dag vroeger binnnen en we starten met 7. Er was eerst wel een beetje paniek binnen de ploeg maar zelf had ik geen schrik om besmet te zijn. We zijn de voorbije dagen 2x getest en ik heb alle regels strikt gevolgd", klinkt het gehoorzaam.