Etappe 2 in de Ronde van Burgos: kan Evenepoel het nu wel solo uitzingen?

Woensdag wordt de tweede etappe van de Ronde van Burgos gereden. Een etappe die op een massasprint lijkt uit te draaien mocht het niet voor de venijnige klim zijn op 10 km van de finish.

De tweede etappe brengt de renners van Catrojeriz naar Villadiego, op zo'n 150 kilometer van de noordelijke kustlijn van Spanje.

In het parcours van de tweede etappe zijn geen gecategoriseerde klimmetjes opgenomen, maar dat betekent niet dat het parcours niet naar boven gaat. De eerste helft van de 169 km lange etappe bevat heel wat kleine glooiende stroken.

Ideaal parcours voor punchers

Maar vooral de hellende strook van 1,5 kilometer in de finale zal voor de punchers interessant zijn. De top van de klim ligt op 8 kilometer van het einde. Wie de anderhalve kilometer aan 5,2% solo kan bedwingen, moet het na de afdaling nog 6 kilometer alleen zien uit te zingen

Een ideaal scenario voor iemand zoals Remco Evenepoel. In de eerste etappe probeerde hij het al eens met een aanval, maar een solo van 40 kilometer zag hij niet echt zitten met het oog op wat nog komen zou.

Wind

De eerste etappe werd mee gekleurd door de wind waardoor er waaiers gevormd werden. Misschien krijgen we in de tweede etappe evenveel spektakel als de wind in de juiste richting waait.