Nederlandse oude rot helemaal klaar om te knechten in de Tour: "Ik had periode van hard werken nodig"

Robert Gesink is een van de mannen in het peloton met de meeste ervaring. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam al in 16 grote rondes aan de start en zal dit seizoen zijn 3(!) kopmannen bijstaan in de Ronde van Frankrijk.

Gesink zit samen met de Tourploeg in de Franse Alpen op hoogtestage om in goede vorm aan de Ronde van Frankrijk te beginnen. Hij moet in de Tour drie kopmannen bijstaan: Tom Dumoulin, Steven Kruiswijk én Primoz Roglic.

Aan WielerFlits laat hij weten dat ze in de Alpen al enkele etappes uit de Tour hebben verkend. "Die nieuwe Col de la Loze is superlastig", weet hij al. "Het is een soort van fietspad op een skipiste dat soms heel steil is. Een beetje de stijl van de Giro en de Vuelta. Etappe achttien met de Cormet de Roselend, de Col des Saisies en Plateau des Glières hebben we ook verkend", liet hij weten.

"Beste niveau in jaren"

Gesink woont in Andorra en heeft lange tijd moeten thuisblijven vanwege de coronamaatregelen. "Ik had deze periode van hard werken even nodig om echt weer in orde te zijn. Om een voorbeeld te geven: Ik reed vorig jaar in de Vuelta mijn hoogste 20-minuten waarde pas in etappe achttien. Ik merk dat ik momenteel al op een van mijn betere niveaus zit van de afgelopen jaren", besluit de Nederlander