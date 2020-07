Start Ronde van Frankrijk 2021 met week vervroegd

De Tour de France van 2021 zal één week vroeger van start gaan dan gepland. De reden daarvoor zijn de Olympische Spelen. De Tour van 2021 vindt nu plaats van 26 juni tot 18 juli.

Omdat de Olympische Spelen van 2020 een jaartje uitgesteld zijn door het coronavirus, kwam er een overlapping met de Ronde van Frankrijk van 2021. Normaal gezien starten de Spelen in Tokyo op 23 juli 2021 met op de tweede dag de olympische wegrit voor het wielrennen. Met de Tour een week te vervroegen, kunnen renners uit de Tour nog naar Tokyo afreizen om de wegrit te rijden.

Ook de Ronde van Spanje van 2021 zal een week vroeger beginnen, van 14 augustus tot 5 september. Aangezien het EK op 11 en 12 september gehouden wordt, is een vervroeging van de grote ronde aan de orde om geen overlapping te hebben.

Tourstart

Le grand départ van de Tour van 2021 vindt niet plaats in Kopenhagen zoals eerst gepland. Kopenhagen is ook gaststad van enkele duels van het EK voetbal (waaronder die van de Rode Duivels tegen Denemarken) en kan de organisatie van de Tourstart geen week vervroegen. De Deense hoofdstad hoopt wel om in 2022 officiële startplaats te zijn.