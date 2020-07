Edward Theuns moest net voor de sprint lossen: "Ineens kwamen er enkele kamikazejongens voor mij"

Voor Edward Theuns kwam er gisteren een goede kans om zich op het podium te zetten, maar uiteindelijk werd hij 8e.

"Dat is jammer, want er had meer ingezeten vandaag. Al ben ik wel tevreden over de samenwerking tussen Jasper Stuyven, Mads Pedersen en mij", gaf Theuns aan na de wedstrijd. Stuyven werd uiteindelijk 6e.

"Pedersen hield ons in de juiste positie. Stuyven ging langs rechts en ik volgde hem, maar toen kwamen er enkele kamikazejongens voor mij en verloor ik de aansluiting. Misschien hebben we iets te lang gewacht. Ik denk dat die jongens ook nog gevallen zijn in de laatste bocht."

Geen podium dus voor Stuyven of Theuns. "Ik ben tevreden met het werk dat we hebben verricht vandaag en er komen zeker nog genoeg kansen. De benen zitten alvast goed."