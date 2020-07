Laat de strijd om het kopmanschap maar losbarsten bij INEOS: Froome én Bernal trekken naar Occitanie

Team INEOS trekt niet naar Zuid-Frankrijk om een bijrolletjes te spelen. De wielerformatie maakte donderdag haar selectie bekend voor de rittenkoers die op 1 augustus begint en de grote namen werden niet thuis gelaten.

Tour-winnaars Chris Froome en Egan Bernal zijn de blikvangers in de zevenkoppige selectie van INEOS. Wie de beste vorm naar voren brengt wordt misschien wel kopman in de Tour de France, die eind augustus van start gaat.

Maar ook de vijf andere renners die in Occitanie starten zijn niet van de minste: Castroviejo, Amador, Van Baarle, Sivakov en Geoghegan Hart.

This Saturday we'll be in France with a strong team to tackle La Route d'Occitanie.



Here's our squad for the four-day stage race #RDO2020@Andrey_Amador @Eganbernal @jcastroviejo @chrisfroome @taogeoghegan @PavelSivakov @DylanvanBaarle pic.twitter.com/gl0ATNIS42