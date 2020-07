Lien Crapoen opgelucht om partnerlief Edward Theuns te zien knallen 'na weken afzien'

Edward Theuns heeft er hard voor moeten werken om scherp te staan bij de hervatting van het wielerseizoen na een lange coronabreak. En dat had niet alleen invloed op zichzelf. Ook zijn partner, Lien Crapoen, moest 3,5 weken mee in de hoogtetent.

Maar de opofferingen brachten op, want in de Vuelta a Burgos spreidt Theuns zijn goede vorm tentoon. De renner van Trek - Segafredo glipte mee in de ontsnapping van de dag. De eerste echt klimetappe nota bene.

#VueltaBurgos @EdwardTheuns thought the HC climb at the end of the stage looked too easy so he jumped in the early breakaway to test the legs 馃槄 pic.twitter.com/kTirkBB3nH