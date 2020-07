Speciaal Covid-team van zes artsen moet Dwars door het Hageland in goede banen leiden

Om de wedstrijd in goede banen te leiden wordt er bij Dwars door het Hageland een Civid-team bestaande uit zes artsen ingezet.

Die zullen voorafgaand de wedstrijd al aan de slag gaan en de hotels onderzoeken waar de teams verblijven. Covid-administrator Luc Devolder legt uit hoe dat in zijn werk zal gaan.

"We zullen zowel de start- als de aankomstzone inspecteren. We analyseren ook de ziekenhuizen in de buurt, net als de labo's. Tijdens de wedstrijd zelf bemannen ze een interventiewagen. Het is de bedoeling dat we na de wedstrijd even samenzitten om te overlopen hoe het verliep, zodat we dit misschien bij meerdere wedstrijden kunnen doen."

Het team bestaat uit zes jonge artsen met een passie voor wielrennen. Zij zullen door specifieke hesjes herkenbaar zijn.

De gemeente Diest zet ook Covid-stewards in. Die moeten waken voor samentroepingen. Waar er meer dan 10 personen samenkomen, grijpen zij in.