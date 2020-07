🎥 Is dit het bestgemaakte reclamefilmpje in de sport ooit?

Doorheen de jaren zagen we al veel reclamefilmpjes van heel veel bedrijven passeren, maar slechts heel zelden zien we eens een echt pareltje.

En we moeten eerlijk toegeven: de nieuwe reclamecampagne van Nike is een echt pareltje, wonderbaarlijk is het zelfs.

Nothing can stop what we can do together. You can’t stop sport. Because #YouCantStopUs.



Join Us | https://t.co/fQUWzDVH3q pic.twitter.com/YAig7FIL6G — Nike (@Nike) July 30, 2020

Ze hebben verschillende sportbeelden boven elkaar heen gemonteerd, waardoor we telkens een dubbel verhaal zien - over verschillende sporttakken heen.

Het is bovendien een verhaal tegen discriminatie in de sport en om zeker niet op te geven als het even tegenzit. Geniet gerust mee!