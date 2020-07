Favorietenrol van der Poel wordt niet weggevaagd: "Crossers in het voordeel" en "VDP won al eerder in de hitte"

Mathieu van der Poel is een van de (vele) debutanten in de Strade Bianche van 2020, maar staat wel meteen te boek als een van de absolute favorieten. "Hij won al eerder in die hitte", beseffen ze maar al te goed bij zijn ploeg.

Of het nu in het veld, op de mountainbike of op de weg is: alles wat Mathieu van der Poel de voorbije jaren aanraakte, veranderde bijna in goud.

En dus is hij ook meteen een van de favorieten op de grindwegen van de Strade Bianche op weg naar Siena.

Hitte

"De warmte en dat stof maken het lastig", beseft sportief manager Christophe Roodhooft van Alpecin-Fenix bij Het Nieuwsblad. "Maar hij heeft in die hitte al gewonnen, de Amstel, het NK in 2018, de WB mountainbike in Australië, ..."

"Crossers hebben hier een streepje voor. Die feeling in de bochten, dat trainen ze in de winter elke week. Na zijn vorige hoogtestages was hij erg goed ...", hoopt Roodhooft alvast op het beste.