Klimmers (en Evenepoel) mogen hart ophalen: extra kans in hertekend Giro-parcours

Ook dit jaar gaan we - als alles veilig blijft met het coronavirus - op zoek naar een eindwinnaar van de Ronde van Italië. Het vernieuwde parcours is voorgesteld én is goed nieuws voor de klimmers.

De Giro moest zijn parcours wat hertekenen, nadat een start op Hongaarse bodem niet langer mogelijk was door het coronavirus. Er wordt nu op Sicilië in het uiterste zuiden van Italië gestart, waardoor ook enkele andere ritten moesten worden hertekend. Extra bergrit Uiteindelijk is er nu een extra kans bijgekomen voor de klimmers, want rit 9 is een extra bergrit met meer dan 4000 hoogtemeters richting Roccaraso. Het tweede deel van de Giro - die van 3 tot 25 oktober wordt gereden - blijft ongewijzigd. Carapaz is er uittredend winnaar en komt er normaliter onder meer Remco Evenepoel tegen.