Professor heeft plan om 'veilig' te koersen: "Dagelijks testen op corona, toestanden zoals in Burgos vermijden"

Het profpeloton heeft zich deze week opnieuw op gang getrokken in diverse Europese landen. En dat terwijl overal een tweede golf van het coronavirus aan het opkomen is. Hoe kan een en ander met elkaar verzoend worden?

"Renners zijn perfect in staat om de verspreiding van een virus te voorkomen", aldus professor Bert Blocken in Het Laatste Nieuws. "Dat was al zo voor het coronavirus."

Dagelijkse tests?

"Wielrennen kan, zolang het virus niet in het peloton zit. Ik pleit ervoor om renners dagelijks te testen", klinkt het verder nog.

"Zo kan je nog sneller op de bal spelen en kan je situaties vermijden zoals in Burgos, waar renners uit koers werden geweerd en later toch negatief bleken."