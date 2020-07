Twee Belgische debutanten met nodige ambities: "Zo mager als op mijn zestiende" en "Slotklim naar Siena heb ik graag"

Of ze Mathieu van der Poel gaan kunnen losrijden onderweg naar Siena? Dat is nog maar de vraag. Maar twee Belgische debutanten hebben alvast wél enorm veel zin in de Strade Bianche.

"Het is van mijn zestiende geleden dat ik nog zo mager sta", aldus Oliver Naesen voor de start van de Strade Bianche tegen Het Nieuwsblad. "Hopelijk is dat voldoende om die klimmetjes te verteren. Op tv ziet het er romantisch uit, maar het is steiler dan verwacht."

"De statistieken van de debutanten zijn bemoedigend. Maar je zou dom en zot zijn om te denken dat ik meer kans maak dan Mathieu van der Poel", mikt Naesen op een top-10 plaats bij zijn debuut.

Teuns ambitieus

Ook Dylan Teuns is klaar om te knallen: "In het Baskenland en in de Ronde van Bretagne reed ik al ritten op grind, mijn trainingsparcours is het Hageland. Daar heb je honderden gravelwegen."

"Het grind is helemaal hetzelfde, al zijn de klimmen hier langer. De slotklim naar Siena is heel steil, maar ik heb dat graag."