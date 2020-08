Belgische eendagskoers in september staat of valt met vips: "Contract met Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal"

Een aantal straffe ploegen zoals Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal zouden in het tweede deel van september graag willen koersen in de Gooikse Pijl. Het is echter de vraag of die koers zal doorgaan en niet net als de Heistse Pijl afgelast zal moeten worden.

Organisator Danny Schets laat zich er over uit bij Sporza. "Elke dag bekijken we de situatie. Alles valt of staat met ons VIP-gebeuren", stelt Schets. "We hebben nu eenmaal sponsors nodig om de zaak financieel rond te krijgen. Die mensen willen iets in return."

TWEE GROTE ZALEN

Dat is simpelweg een noodzaak. "Staat er een verbod op onze catering, dan is het simpel en komt er dit jaar geen editie van de Gooikse Pijl. We hebben een regeling uitgedokterd. Zo hebben we twee grote zalen waar we de VIP's in onder kunnen brengen. Meer dan 100 personen zullen er nooit in die twee zalen zitten. Is er een verbod om met zoveel mensen samen te zitten, dan trekken we er een streep door."

Dat zou echt zonde zijn, want het deelnemersveld belooft de moeite te zijn. "We hebben een contract met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal, Israel Start-Up Nation en Team Jumbo-Visma. Daarnaast zijn er een pak ProTeams zoals Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin-Fenix, Riwal Readynez en Nippo Delko Provence die hebben ingeschreven." Vorig jaar won Ackermann namens Bora-Hansgrohe.