Boonen buigt zich over Van Avermaet en Evenepoel: "Greg wil zekerheid" en "Remco kan Lombardije winnen"

Tom Boonen ziet twee van 's lands sterkste renners in een heel verschillende situatie verkeren. Van Avermaet is op zijn 35ste nog lang niet versleten, maar moet zich op zijn 35ste wel weer zorgen maken over zijn ploeg. Bij Evenepoel daarentegen is het een goednieuwsshow.

Boonen laat zich over hen beiden uit in Het Laatste Nieuws. "Greg zit op een leeftijd dat hij zekerheid wil. Het liefst zal hij wel bij zijn ploeg blijven. Nu nog veranderen en een plaats afdwingen als leider, daar zit niemand op te wachten."

Indien een verlengd verblijf bij zijn huidige ploeg niet tot de mogelijkheden behoort voor Van Avermaet, lijkt AG2R zijn nieuwe bestemming te worden. "Ik denk dat de combinatie Naesen-Van Avermaet wel zal werken. Met twee kunnen ze de koek verdelen."

Evenepoel dan. Hoe komt die door de coronacrisis? "Remco zal een van de toprenners zijn die deze situatie het makkelijkst zal vertreren. Door zijn gretigheid, zijn jonge leeftijd. Ik denk dat hij al in staat is om een heel mooi klassement te rijden in de Giro. De Ronde van Lombardije winnen? Dat kan ook. Hij heeft het in San Sebastián al gedaan, in andere omstandigheden weliswaar."

Die zullen dit jaar zeker anders zijn, al betekent dat niet dat Evenepoel niet kan winnen. "In tegenstelling tot San Sebastián vorig jaar zal in Lombardije een peloton starten waarin 95 procent van de renners gemotiveerd is. Ook in die omstandigheden twijfel ik niet aan Remco."