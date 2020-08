🎥 Coquard neemt Vivani te grazen op openingsdag Route d'Occitanie, Circus-Wanty Gobert heeft renner in top 5

Elia Viviani heeft in de Route d'Occitanie niet meteen kunnen uitpakken. Bryan Coquard bleef hem echter net voor en ging met de zege aan de haal. Circus-Wanty Gobert mengde zich ook in de debatten via Andrea Pasqualon. Die werd vierde.

In de Route d'Occitanie gingen Bernal en Froome samen van start voor Ineos. Zeker in de gaten te houden hoe dat evolueert. Eerst kregen de renners echter een rit naar Cazouls-lès-Béziers voor de wielen. Geen gemakkelijke rit gezien de twee klimmen van tweede categorie, maar aan het eind werd toch een sprint verwacht. Zo draaide het ook uit, al kozen Calmejane, Chava, Marquez, Kron en Delacroix van Circus-Wanty Gobert wel het hazenpad. Kron en Calmejane zongen het het langst uit. Op ongeveer 20 kilometer van de aankomst was ook hun verhaal ten einde. 🎥 Les images de la victoire de @bryancoquard (@BBHotels_VC) ici à Cazouls-les-Beziers ! #RDO2020 pic.twitter.com/UfMvNttTcr — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 1, 2020 Dan kwam het aan op de positionering voor de sprint. Bryan Coquard wist Elia Viviani nipt te kloppen. Sonny Colbrelli werd derde, Circus-Wanty Gobert had met Pasqualon de nummer vier in huis. Venturini maakte de top vijf compleet, Bernal wist zich als zesde opvallend genoeg ook goed te plaatsen.